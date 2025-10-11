Община Казанлък превръща творчеството на Чудомир в 3D mapping спектакли

Община Казанлък стартира изпълнението на иновативен културен проект “Чудомир – 3D mapping спектакли за новото поколение“.

Проектът е на стойност 137 483.67 лв. и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), приоритетна ос “Социално включване“, чрез схема за безвъзмездна помощ “Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

Проектът има за цел да обнови културната сцена на Казанлък, като свърже класическото българско литературно наследство на Димитър Чорбаджийски – Чудомир с високотехнологични аудиовизуални форми.

В рамките на проекта ще бъдат създадени два високотехнологични 3D mapping спектакъла, които ще бъдат прожектирани върху фасадата на сградата на Община Казанлък. Представленията ще интерпретират знаковите Чудомирови разкази “Не съм от тях“ и “Пунтовете“, съчетавайки анимация, звук и литературен текст в автентично културно преживяване.

Спектаклите ще бъдат безплатни и ще се превърнат в кулминация на Чудомировите празници, привличайки публика с интерес към дигиталните и визуалните изкуства.

Ключовите цели на проекта са:

-Стимулиране на интереса на младите към българската литература, чрез модерна визуална и технологична интерпретация,

-Разширяване на достъпа до култура чрез безплатни, публични и достъпни събития в сърцето на града.

-Изграждане на нов културен капацитет в общината чрез въвеждане на 3D проектиране като устойчива културна практика.

-Създаване на културно събитие с висока туристическа стойност, което утвърждава Казанлък като притегателен културен център.

Проектът се реализира от Община Казанлък в сътрудничество с Фондация “Чудомир“, която управлява Културно-литературния музей “Чудомир“.

Дейностите по проекта включват разработване на сценарии, технически дизайн, мултимедийна продукция, логистика и мащабна популяризираща кампания.

