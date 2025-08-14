Община Казанлък поставя 256 нови контейнера за разделно събиране на отпадъци

След близо 4 години прекъсване кметът на Община Казанлък Галина Стоянова успя отново да договори въвеждането на разделното събиране на отпадъци от опаковки.

В партньорство с “Булекопак“ АД, започна разполагането на нови съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на града. Дейността се осъществява в изпълнение на сключен договор между двете страни, с цел подобряване на системата за управление на отпадъците и насърчаване на рециклирането.

Общо 256 контейнера ще бъдат разположени на различни места в Казанлък:

– Жълти контейнери – за опаковки от хартия, пластмаса и метал;

– Зелени контейнери – за стъклени опаковки.

„Разделното събиране е от ключово значение за бъдещето на нашия град. С поставянето на новите съдове даваме възможност на всеки гражданин да допринесе за по-чист и подреден Казанлък. Нашата цел е не само да поддържаме чистотата, но и да изградим култура на отговорно отношение към природата“, заяви Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък.

Община Казанлък призовава гражданите:

– Да използват правилно контейнерите, като спазват указанията върху тях;

– Да опазват съдовете от повреждане;

– Да дават личен пример за намаляване на отпадъците.

Facebook

Twitter



Shares