Община Казанлък подпомогна родители на 16 новородени бебета

вторник, декември 9, 2025
Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова връчи днес на родителите на 16 новородени бебета първата им финансова подкрепа от Община Казанлък.

Тя е под формата на ваучери, предназначени за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни.

Всеки един родител получи коледна звезда, като жест по повод предстоящите Коледни празници.

Подкрепата за семействата с новородени е част от политиката на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. Тя е насочена към облекчаване на родителите и насърчаване на младите семейства в тяхното отговорно решение да отглеждат деца.

Условията, процедурата и начинът за отпускане на еднократни финансови помощи за жители на Община Казанлък са определени в Наредба №17 на Общинския съвет – Казанлък.

Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева обобщи, че за 2025 година за връчени общо 230 ваучера на родители на новородени бебета в Община Казанлък.

“Добре дошли на родителите, които са избрали да родят и отгледат децата си в Казанлък. Това е най-големият подарък за нас. Подкрепяйте се отглеждайте отговорно децата си, защото е важно какво поколение ще ни наследи.

Да Ви е топло вкъщи и да имате всичко за което мечтаете”. С тези думи и с пожелание за весели коледни празници Галина Стоянова се обърна към родителите.

