Община Казанлък подкрепи семействата на 17 новородени деца

Родителите получиха еднократна финансова помощ под формата на ваучери за памперси и бебешка храна

Родителите на 17 новородени деца получиха еднократна финансова помощ от Община Казанлък. Подкрепата е предоставена под формата на ваучери, предназначени за закупуване на памперси и бебешка храна.

Сред най-малките жители на общината са 8 момченца и 9 момиченца, като сред новородените има и една двойка близнаци.

Инициативата е част от политиката на Община Казанлък за подкрепа на младите семейства и родителите на новородени деца.

Чрез предоставянето на ваучерите местната администрация цели да подпомогне семействата в първите месеци след появата на нов член и да облекчи част от разходите за най-необходимите бебешки продукти.