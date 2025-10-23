Община Казанлък отвори вратите си за ученици, участващи в инициативата “Мениджър за един ден“

“Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на „Джуниър Ачийвмънт –България“.

Тя се провежда в над 100 държави по целия свят. Тази година инициативата подемат 5 ученика от ПГ “Иван Хаджиенов” и се свързват с община Казанлък.

Те избират различни от досегашните постове и се насочват към не толкова популярни длъжности в администрацията.

Александър Николов, Селих Пехливан, Никола Станев, Георги Дрянков и Хосеин Юсеин избраха позиции в следните ресори: 5 позиции, инициатива на учениците.

– местни приходи;

– устройство на територията и кадастър;

– общинска собственост и бюджет;

– архитект;

– стратегическо планиране.

Учениците бяха посрещнати от менторите си и секретаря на Общината Гинка Щерева. Към тях тя отправи пожелание да са здрави и успешни в учението си. Към колегите си г-жа Щерева изрази надежда да запалят изкрата в младите и един ден да станат техни достойни заместници.

Кметът Галина Стоянова винаги подкрепя инициативи свързани с младите и се надява един ден, след успешно завършване на образованието си, да се завърнат в родния Казанлък.

