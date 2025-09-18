Община Казанлък отбелязва Деня на независимостта на България с тържествена програма

Община Казанлък и Исторически музей “Искра” канят всички граждани и гости на града на тържествено честване по повод 22 септември- Деня на независимостта на България.

На 22.09 ( понеделник) в 11:00 часа в Православен храм “Успение Богородично“ ще бъде отслужен водосвет, след което в 11:30 часа ще се състои тържественото честване на 117 години Независима България.

Нека заедно отбележим една от най-значимите дати в българската история и споделим тържествената програма.

