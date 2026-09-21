Община Казанлък организира безплатна кастрация на бездомни кучета и котки

Кампанията ще се проведе от 28 септември до 4 октомври в общинския приют

Община Казанлък организира кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки, която ще се проведе от 28 септември до 4 октомври 2026 г. в общинския приют.

Животните ще получат необходимите ветеринарни грижи от д-р И. Богданов и д-р А. Коджаали, като процедурите ще се извършват в обновената операционна на приюта.

Кампанията се реализира със съдействието на фондация „Помощ за животните в Южна Австрия“ – Tierhilfe Süden Austria и е насочена към ограничаване на популацията на бездомни животни по хуманен и отговорен начин.

Желаещите да съдействат и да доведат бездомно животно могат да се запишат или да получат допълнителна информация на телефон 0887 311 884, всеки ден от 9:00 до 17:00 часа.

От Община Казанлък призовават информацията за инициативата да достигне до повече хора, които искат да помогнат за подобряване на грижата за бездомните животни.