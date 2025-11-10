Община Казанлък обявява конкурс и награда за изработване на идейни проекти за визия на изграждащото се кръстовище – западен вход на Казанлък

Идейните проекти трябва да интерпретират духа на Казанлък.

Търси се моделът, в който да се съчетаят визията на Казанлък като модерен европейски град, привлекателна туристическа дестинация, място на традиции и иновации, на творчество и развитие.

Изисквания към идейните проекти:

Те трябва да са проектирани така, че да са подходящи за изграждане в проекта за кръгово кръстовище “ Западен вход на Казанлък”- зоната на вътрешната тревна площ.

Проектът за кръгово кръстовище може да бъде разгледан в община Казанлък /при гл. архитект/, размерите и формата на кръстовището са публикувани на сайта на община Казанлък: www.kazanlak.bg

Предимство имат иновативни и олекотени материали в рамките на пластики и скулптури, цветни композиции и др.

Условия за участие:

Всеки автор може да предложи за участие в конкурса на един проект.

Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса и остойностен за изпълнение в реални мащаби.

Заедно с проекта си, авторът трябва да приложи: имената си, ел. поща и телефон за контакт; подписана декларация за авторство (свободен текст).

Краен срок за изпращане на проектите: 23.12.2025г г.

Предложенията се очакват по пощата на адрес: гр. Казанлък, бул. Розова долина 6

Оценяване и класиране:

Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши на няколко етапа.

Първи етап:

Оценяване на постъпилите предложения от жури.

Журито ще избере до 6 проекта /според общия брой постъпили предложения/.

Втори етап:

Публиката гласува и избира от селектираните от журито проекти, които ще бъдат публикувани в страницата на общината.

Първите 3 проекта, които получат най-много харесвания, ше бъдат избраните победители.

Трети етап:

Обявяване на идейните проекти – победители.

Награда:

Община Казанлък ще покани авторите на класираните на първите три места проекти за сключване на договор за откупуване на авторските права срещу конкурсна премия в размер на 2000 евро за първо,1500 евро за второ и 1000 евро за трето място.

За повече информация:

Община Казанлък

Гл. архитект

Христо Инджов

