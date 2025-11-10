Община Казанлък обявява конкурс и награда за изработване на идейни проекти за визия на изграждащото се кръстовище – западен вход на Казанлък
Идейните проекти трябва да интерпретират духа на Казанлък.
Търси се моделът, в който да се съчетаят визията на Казанлък като модерен европейски град, привлекателна туристическа дестинация, място на традиции и иновации, на творчество и развитие.
Изисквания към идейните проекти:
Те трябва да са проектирани така, че да са подходящи за изграждане в проекта за кръгово кръстовище “ Западен вход на Казанлък”- зоната на вътрешната тревна площ.
Проектът за кръгово кръстовище може да бъде разгледан в община Казанлък /при гл. архитект/, размерите и формата на кръстовището са публикувани на сайта на община Казанлък: www.kazanlak.bg
Предимство имат иновативни и олекотени материали в рамките на пластики и скулптури, цветни композиции и др.
Условия за участие:
Всеки автор може да предложи за участие в конкурса на един проект.
Всеки проект следва да е създаден специално за целите на конкурса и остойностен за изпълнение в реални мащаби.
Заедно с проекта си, авторът трябва да приложи: имената си, ел. поща и телефон за контакт; подписана декларация за авторство (свободен текст).
Краен срок за изпращане на проектите: 23.12.2025г г.
Предложенията се очакват по пощата на адрес: гр. Казанлък, бул. Розова долина 6
Оценяване и класиране:
Оценяването и класирането на постъпилите в указания срок проекти ще се извърши на няколко етапа.
Първи етап:
Оценяване на постъпилите предложения от жури.
Журито ще избере до 6 проекта /според общия брой постъпили предложения/.
Втори етап:
Публиката гласува и избира от селектираните от журито проекти, които ще бъдат публикувани в страницата на общината.
Първите 3 проекта, които получат най-много харесвания, ше бъдат избраните победители.
Трети етап:
Обявяване на идейните проекти – победители.
Награда:
Община Казанлък ще покани авторите на класираните на първите три места проекти за сключване на договор за откупуване на авторските права срещу конкурсна премия в размер на 2000 евро за първо,1500 евро за второ и 1000 евро за трето място.
За повече информация:
Община Казанлък
Гл. архитект
Христо Инджов