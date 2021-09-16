Община Кърджали ще управлява за срок от 10 години недвижима културна ценност – част от Археологически комплекс „Перперикон“

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Кърджали за срок от 10 години.

Недвижимата културна ценност е част от Археологически комплекс ,,Перперикон’“, намиращ се в област Кърджали, община Кърджали, в землището на с. Горна крепост, местност „Перперикон“ и разположена върху поземлен имот с площ 494 983 кв. м. и поземлен имот с площ 19 328 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Кърджали.