Община Хасково, БФС и Сдружение „Спортни турнири-бъдещи шампиони“ организират поредния голям турнир HASKOVO CUP 2025

За втора година община Хасково и Сдружение „Спортни турнири – бъдещи шампиони“ в партньорство с БФС организират най-големия детски футболен турнир. Спортната буря нахлува на футболните терени в Хасково от утре, 3 декември и ще продължи до 7 декември, когато ще бъдат наградени шампионите.

Детският футболен турнир HASKOVO CUP 2025 е задеца, родени 2013 – 2018 година. Участие във футболния празник ще вземат 38 отбора от цялата страна. Над 500 бъдещи футболни звезди на България ще играят на хасковските терени във формат: Футбол 5, Футбол 7 и Футбол 9.

Децата от група Футбол 5 ще играят срещите си в спортна зала „Спартак“. Срещите от Футбол 7 ще се играят на стадион „Хасково“ и стадион „Младост“, а двубоите от Футбол 9 ще бъдат на стадион „Хасково“.

В турнира ще участват детски футболни отбори от Хасково, както и гости от „Левски“ София, „Локомотив“ София, „Арда“ Кърджали, „Спартак“ Плевен, „Марек“ Дупница, „Родопа“ Смолян, ОФК „Сливен“ и много други.

Събитието събира на едно място стотици талантливи деца, силни емоции и истински спортен дух, уверяват организаторите от Сдружение „Спортни турнири – Бъдещи шампиони“, Община Хасково и Български футболен съюз.

Началото на HASKOVO CUP 2025 в 14:00 часа на 3декември за трите футболни формата, а в следващите дни срещите ще стартират от 9:00 ч. на съответните места.

Официалното награждаване на шампионите ще бъде на 7декември 2025 г. от 14:00 ч. на стадион „Хасково“.

