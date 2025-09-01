Община град Добрич приема предложения за носители на годишните награди „Добрич“

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за присъждане на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката, приет с решение 34-12/29.07.2014 г. от Общински съвет град Добрич, в срок до 20 септември 2025 г. можете да направите предложения до кмета на Община град Добрич за носители на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката, както и за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите. Те трябва да са мотивирани и да са за постижения на номинираните за периода 1 септември 2024 г. – 1 септември 2025 г.

Своите предложения можете да подавате в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОБРИЧ” В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА

I. Цел

Годишните награди в областта на културата и науката „Добрич” /наградите/ имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.

II. Общи положения

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и реда за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката в Община град Добрич.

Чл. 2. Наградите се присъждат по реда и съгласно процедурата, предвидена в този правилник и в съответствие със следните принципи:

1.публичност, прозрачност и обективност;

2.честна конкуренция;

3.справедливост и равнопоставеност на всички кандидати.

Чл. 3. Наградите се учредяват и присъждат от Община град Добрич.

Чл. 4. Наградите са една колективна, една индивидуална награда и една награда за млад творец или учен /до 35 години/. Същите нямат конкурсен характер.

Чл. 5. Наградите са неделими и се присъждат приживе.

Чл. 6. Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич. Те включват:

1.Диплом.

2. Парична сума в размер на: 1500 лв. за колективната награда; 1000 лв. за индивидуалната награда и 1000 лв. – награда за млад творец или учен.

Чл. 7. Наградите се присъждат за постижения през периода от 1 септември на предходната година до 1 септември на годината на присъждане.

Чл. 8. Средствата за наградите се осигуряват от спомоществователи и бюджета на Община град Добрич.

III. Процедура по присъждане на наградите

Чл. 9. Редът за присъждане на наградите е следният:

(1) Предложенията за наградите се правят от културни, образователни и научни институти и организации, творчески звена, съюзи и синдикати, неправителствени организации и граждани в писмен вид с мотивировка до кмета на Община град Добрич в срок до 20 септември на всяка календарна година. Заедно с тях в писмен вид се подават и предложения за членове на комисията по оценяване и присъждане на наградите.

(2) Не се приемат самопредложения за номинации.

(3) Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение съответно за колективна, за индивидуална награда и за награда за млад творец или учен.

(4) След изтичане на срока по чл. 9, ал. 1, Кметът на Община град Добрич публикува постъпилите предложения на официалната интернет страница на Общината и в местните средства за масово осведомяване за изразяване на обществена позиция.

(5) В публикацията се посочват също така срокът и начинът за изразяване на обществената позиция.

(6) Предложенията за годишните награди се разглеждат и оценяват от комисия в състав от минимум пет члена, включително председател и секретар. Председател на комисията е заместник-кметът в ресор „Хуманитарни дейности“.

(7) Поименният персонален състав на комисията се определя със Заповед на Кмета на Община град Добрич, въз основа на постъпилите предложения по чл. 9, ал. 1 от Правилника.

(8) Не може да бъде член на комисията лице, което е номинирано или е част от номиниран колектив и по някакъв начин е заинтересовано от избора на комисията.

(9) Комисията оценява и класира направените предложения, като взема под внимание постъпилите мнения и становищата на гражданите и юридическите лица. Същата взема решение след провеждане на тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство (50% плюс 1 от общия брой на членовете си). Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито.

(10) Комисията изготвя писмен протокол за решенията си.

(11) По преценка на комисията награди могат и да не се присъждат.

(12) Комисията може да присъжда допълнително грамоти за принос в науката и в духовното развитие на град Добрич по своя преценка.

ІV. Заключителни разпоредби

§ 1. Този Правилник е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

