Община Габрово залага на 11 културни концепции в проекта „Точка на пресичане“

Община Габрово подаде проектно предложение по процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът носи името „Точка на пресичане“ и е на обща стойност 1 129 705,75 лв., като при одобрение от Национален фонд „Култура“ съфинансирането от страна на Общината възлиза на 376 643,90 лв.

В рамките на конкурсната процедура бяха подадени 23 концепции, от които 11 – класирани и включени в проектното предложение. Те представят балансирано участие на общинските културни институти и независимия творчески сектор, като насърчават сътрудничеството, обмена и иновациите. Получените предложения са с високо качество, а селекцията отразява най-силните концепции, които могат да бъдат реализирани в рамките на устойчивото финансово планиране на Община Габрово.

Класираните концепции са:

„АКТ Х 3: Международни театрални ателиета“ на ДТ „Рачо Стоянов“ – Габрово

„ПОРТАЛ: Габрово – зимен фестивал на интерактивните визуални изкуства“ на ЕЛЕКТРИК.МИ ЕООД

„Фючър Карго – танц на колела“ на Списание Едно ЕООД

„Майсторски клас на проф. Минчо Минчев с Габровски камерен оркестър – Габрово 2026“ на Габровски камерен оркестър

„Метеостанция за брифтопии: лаборатория към Биенале 2029“ на Музей „Дом на хумора и сатирата“, Габрово

„Олелийня“ на ЕТ „Камила – Илия Деведжиев“

„Мостове през времето“ на Регионален етнографски музей на открито „Етър“

„Котешки акорди с актьорски стих и китара – Габрово 2025“ на Държавен куклен театър – Габрово

„Бяхме там, а сега сме тук“ на Галина Борисова

„Училище за куратори“ на Плакат Комбинат ООД

„Метаморфози на работното облекло“ на Фондация за перформативни изкуства и образование „Паноптикум“

Проектът цели да обогати културната система на града, като разглежда културата не само като самостоятелен сектор, но и като двигател за социална ангажираност, икономическо развитие и устойчиво градско планиране. Специален акцент се поставя върху създаването на съвременни културни продукти, насърчаването на културното предприемачество и иновациите, както и включването на широк кръг публики.

Важен компонент на „Точка на пресичане“ е разработването на стратегическа рамка за културна политика на Община Габрово за периода 2026–2036 г., която ще бъде ключов елемент в подготовката на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г.

С реализацията на проекта Община Габрово ще затвърди позицията си като активен културен център с дългосрочна визия и устойчив подход към развитието на културата, създавайки условия за реално въздействие върху качеството на живот на жителите и цялостната градска трансформация.

Община Габрово високо оценява ангажираността на всички участници и ще продължи да развива диалога и партньорството с артистите и културните организации, които не са класирани, като интегрира стойностни идеи в бъдещи програми и инициативи, в контекста на дългосрочната културна визия на града.

