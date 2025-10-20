Община Габрово ви кани на „Зелен ден в квартала“

На 25 октомври 2025 г. (събота) от 10:30 ч. ул. „Христо Ботев“ ще се превърне в оживено пространство за срещи, творчество и грижа за природата.

Община Габрово кани жителите на квартала да се включат в „Зелен ден в квартала“ – събитие, което съчетава екологични инициативи, вкусна храна, музика, много настроение и предстои да се случи във всеки един квартал на града.

В този ден живеещите в района ще могат да засадят дръвче, осигурено от Общината. Така всяко ново дърво в квартала ще живее с енергията на своя човек. Погрижили сме се да „вплетем“ музиката, спорта, изкуството, които да се развиват с разлистването на всяко листо и всяка нова клонка. Децата и техните родители ще могат да творят заедно, като изработват и изрисуват къщички за птици, защото кварталът е дом и за тези градски пернати обитатели.

Едно интересно предизвикателство ще отправи Шахматен клуб „Орловец – 1997“, който ще разположи дъските на улицата – за приятелски партии и нови запознанства. Малките шампиони на града канят всеки, без значение от възрастта, който иска да опита да ги победи.

А когато всички са изморени от засаждането и игрите на открито идва ред на една споделена трапеза от нас самите, защото вкусът на квартала е вкусът на споделеността. Но затова първо ще трябва всеки, който има желание да участва в конкурса, да приготви у дома любимата си солена или сладка закуска, да я донесе до 11:00 ч. на обозначената шатра. Остава само да я сподели с квартала, а дали ще заслужи награда или само овациите на комшиите – това ще определи авторитетно жури.

И за финал, но не на последно място ви каним да се завъртим в ритъма на българския фолклор – защото танцът сближава, а хванати ръка за ръка под музиката на народни танци показваме, че можем да бъдем заедно.

И защото това не е просто събота, а „зелен ден“ ви очакват зелени изненади катокомпост, грудки на летни цветя и разсад на многогодишни растения, за да продължи зеленото и след събитието.

За доброто настроение на всички през целия ден ще се погрижат водещият Йордан Белев и DJ SUGAR.

Партньори на събитието:

· ОП „Благоустрояване“

· Шахматен клуб „Орловец – 1997“ Габрово

· Фолклорен ансамбъл „Сивек“

· Младежки център Габрово

· ПГ по туризъм „Пенчо Семов“

„Зелен ден в квартала“ е покана към всеки от нас да бъде част от една по-сплотена, по-красива и по-зелена общност. Ела, включи се и сподели – кварталът е жив, когато сме заедно!

