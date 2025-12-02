Община Габрово с нов проект за подкрепа на талантливи ученици

Всяка година Община Габрово отличава най-изявените и талантливи ученици, вписвайки имената и постиженията им в специална почетна книга © Община Габрово, снимков архив

Община Габрово подаде за оценка проект за подкрепа на талантливи ученици по програмата „Образование“ 2021 – 2027 г. Предложението е с наименование „Създатели на бъдеще“ по приоритетната линия „Модернизация и качество на образованието“. Стойността на разработката е почти 750 000 лв.

Проектът предвижда насърчаване на таланти от всички образователни етапи и степени в областта на подхода STEM (Наука, Технологии, Инженерство и Математика), изкуствата, културата и спорта чрез обучения, лагери, майсторски класове, кръжоци, участия в конкурси, олимпиади и други събития. Предвидени са и стипендии и материални поощрения за отличилите се участници.

Целевите групи обхващат ученици, включително от уязвими общности и с майчин език, различен от българския, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

Ако проектът бъде одобрен, ще има разнообразни възможности за занимания по интереси в направленията наука и технологии, изкуство, творчество и спорт. Дейностите ще са организирани групово в девет работни ателиета, сред които школи по дигитален маркетинг, математика и информатика, клуб „Откривател“, академия „Полет към бъдещето“, климатична работилница, спортни занимания, клуб „Приложно изкуство“ и артателие.

Ще се насърчава активното сътрудничество между образователните и културните институции, спортните клубове и Младежкия център в Габрово, за да се създаде стабилна общност за развитие на местните таланти. Идеята е да бъдат подкрепени повече от 600 ученици.

Планираната продължителност на проекта е 36 месеца. По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от допустимите разходи. Оценяването е на конкурентен принцип.

