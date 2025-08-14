Община Габрово с конкретни действия след среща с жители на кв. „Недевци“

След проведената среща с представители на квартал „Недевци“ преди десет дена, заместник-кметовете на Община Габрово и експерти от ВиК предприеха серия от конкретни действия в отговор на гражданските искания.

Изненадващо посещение днес на място показва, че компрометираните участъци от главната улица, засегнати от аварии на ВиК, вече са асфалтирани. В момента се прави оглед и отпушване на отводнителните шахти, а затлаченото дере на ул. „Мазалат“, което при валежи излизаше от коритото си, вече е почистено. Предстои поставяне на пътни табели за начало и край на квартала, както и оглед и обезопасяване на детската площадка.

До края на септември ще бъде извършен текущ ремонт на най-компрометираните участъци от пътя, а по отношение искането на живущите в квартала за поставяне на нови пътни знаци и изкуствена неравност, решението трябва да бъде взето след разглеждане и съгласуване от страна на Общинската комисия по безопасност на движението.

