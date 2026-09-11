Община Габрово проверява как се стопанисват общинските жилища

Проверени са 18 жилища в районите „Люлякова градина“ и „Младост“, а полицията следи и за спазването на изискванията за адресна регистрация

Община Габрово продължава проверките на общинските жилища и спазването на задълженията от страна на наемателите. През тази седмица служители на отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ са проверили общо 18 жилища на адресите „Люлякова градина“ и „Младост“, две от които са ведомствени.

Основната цел на проверките е на място да бъде установено как се стопанисват, поддържат и опазват общинските имоти и дали наемателите спазват условията по сключените договори.

Екипът на Община Габрово е бил придружаван от представители на Районното управление в града. Полицейските служители са извършвали паралелни проверки за спазването на Закона за гражданската регистрация.

От Общината напомнят, че гражданите имат задължение своевременно да заявяват промяната на настоящия си адрес.

Съгласно чл. 99 от Закона за гражданската регистрация всяко лице е длъжно в срок от 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.

Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в съответната община, район, кметство или населено място, където лицето живее. Информацията се обработва за актуализиране на Националната база данни „Население“.

Проверките са част от контрола върху използването и опазването на общинския жилищен фонд и изпълнението на задълженията, поети от наемателите.