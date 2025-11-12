Община Габрово предлага плавен преход към прилагането на принципа „замърсителят плаща“

Община Габрово предлага промяна в размера на таксата за битови отпадъци (ТБО) само за жилищните имоти, считано от 2026 г.

За нежилищните имоти (бизнеса) не се предвижда промяна в размера на таксата.

Предложението е част от подготовката за въвеждането на нов модел за изчисляване на ТБО – на принципа „замърсителят плаща“, който следва да бъде приложен до 2028 г.

Финансовите анализи и прогнозите показват, че при запазване на настоящия размер на таксата приходите няма да покрият разходите за дейностите по сметосъбиране, транспортиране, сепариране, третиране на отпадъците и чистота.

Как ще се отрази това на жителите на общината?

За имотите в град Габрово се предлага промяна между 10 и 30 лв. повече годишно, в зависимост от зоната;

За имотите в селата увеличението ще бъде между 5 и 15 лв. годишно;

За нежилищните имоти (бизнеса) таксата остава без промяна.

Предложеното увеличение е съобразено с критерия за социална поносимост и цели да осигури плавен преход към новия модел, без да предлага рязко увеличаване на таксата за домакинствата.

Община Габрово ще продължи да дофинансира дейностите по управление на отпадъците от други финансови източници, включително от капиталова субсидия за закупуване на техника, изграждане на подземни контейнери и други подходящи съоръжения. По този начин се допринася за непрекъснатото подбряване на системата за събиране и третиране на отпадъци.

Подготовка за новия модел:

Принципът „замърсителят плаща“ предвижда таксата за битови отпадъци да се определя на база определено количество отпадък – чрез торби, вместимост на съдове или брой ползватели.

През 2026 г. Община Габрово ще започне пилотно измерване на количеството битов отпадък в избрани квартали и населени места. Събраните данни ще се използват за разработване на по-точен и справедлив модел, при който всеки заплаща според количеството генериран отпадък.

Без наличието на достатъчно надеждни данни въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ крие риск от рязко и непропорционално увеличение на таксата за домакинства.

До 2028 г., когато изтича 3-годишния преходен период, Община Габрово ще работи за подобряване на процесите по управление на отпадъците. Сред ключовите задачи ще бъде необходимостта да се направят предварителни изчисления на база различни законово допустими основи, включително „брой ползвател на услугата“, както и активна работа с населението за промяна в поведенческите модели по отношение на разделното събиране и изхвърляне на отпадъци.

Проект на общ административен акт за одобряване на план-сметката за разходите и определяне размера на ТБО за 2026 г.

