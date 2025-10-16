Община Добрич с проект за изграждане на фотоволтаични системи в КСУД “Дъга“ и КСУПЛДУ „Палитра“

На 15.10.2025г. в Община град Добрич е получено Решение № РД-26-514/14.10.2025г., на Ръководителя на Структура за наблюдение и докладване, видно от което на Общината се предоставят средства в размер на 875 919,68 лева.

Средствата са от Механизма за предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-13.009-0054 – Инсталиране на фотоволтаични системи в КСУД “Дъга“ и КСУПЛДУ „Палитра“. Ще бъдат закупени електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за КСУД “Дъга“ в рамките на процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи /ФЕЦ/ в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Община град Добрич подаде проектно предложение по горепосочената операция на 29 юли 2025г. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност, намаляване на енергийната зависимост и подобряване на оперативната устойчивост в общо 10 социални услуги на територията на Община град Добрич. Това ще се осъществи чрез два допълващи се компонента: инсталиране на фотоволтаични системи и предоставяне на електрическо превозно средство в подкрепа на социалната дейност.

Предстои сключването на административен договор.

Facebook

Twitter



Shares