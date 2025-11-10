Община Добрич изпълява проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМПОНЕНТ 11 „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“, ИНВЕСТИЦИЯ С11.I6: РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ СЕКТОРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА BG-RRP-11.021 „СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „НОВО ПОКОЛЕНИЕ МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА КУЛТУРА ЗА ГОЛЕМИ ОБЩИНИ“

BG-RRP-11.021-0007-С01 „ДОБРУДЖА – КУЛТУРЕН КОМПАС: ТРАДИЦИЯ, СЪВРЕМЕННОСТ И ОБЩНОСТ“

Име на проекта: „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“

Договор № BG-RRP-11.021-0007-С01

Кратко описание на Процедурата:

Общата цел на процедурата е да се подпомогнат културните политики, провеждани от българските общини. Процедурата има за цел стимулиране на местните политики, стратегическо планиране за проактивна култура и повишаване на административния капацитет на българските общини. Това ще стане чрез увеличаване на обхвата и въздействието на съществуващите общински инструменти за културни политики и чрез насърчаване на партньорствата, изграждането на мрежи и обмен на ноу-хау в културните инвестиции между българските общини. Процедурата цели да допринесе за развитие на капацитета на културните оператори и разгръщане на тяхната дейност чрез прилагането на по-ефективни решения за планиране и прогнозиране на културните събития на общинско ниво.

Кратко описание на проекта:

„Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“ въвлича културни оператори от града, институции и граждани в общо пътуване към оживен, достъпен и устойчив културен живот, основан на партньорство, изграждане на капацитет и прилагане на иновативни модели за управление на културните процеси. Градът ще се превърне в сцена на изложби, концерти, театрални постановки, визуални изкуства, конкурси и фестивали, които ще се случват в ключови градски пространства. Взаимодействието между професионални и независими културни оператори ще доведе до реализиране на разнообразни културни продукти, избрани на сесия на Програма „Култура“. Тези културни продукти ще бъдат осъществени от Регионална библиотека „Дора Габе“; Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“; ХГ – Добрич; Народно читалище „Палитра – 2022“; Мартин Кръстев; Общински културен институт „Добрич“; Регионален исторически музей – Добрич; СНЦ „Фолклорен танцов клуб Добруджанци“ и Сдружение „Хор на учителките“. Те ще ангажират млади хора, уязвими групи, любители и публика с различен профил от общината и онлайн пространството.

Проектът предвижда още дейности за трансфер на знания и ноу-хау с други общини у нас и в ЕС, които ще повишат административния капацитет на общинските служители за внедряване на иновативни подходи и ще формират устойчиви партньорства, както и дейности по разработването, създаването и прилагането на нови инструменти за развитие и управление на културните политики на Община град Добрич.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта на Община град Добрич е да се насърчи стратегическото планиране в културната сфера и да се повиши административният капацитет на общинските структури чрез разширяване на обхвата и ефективността на съществуващите общински инструменти за културна подкрепа, активиране на партньорства, изграждане на мрежи и обмен на добри практики с други български и европейски общини.

Специфичните цели включват:

1. Подкрепа за културни оператори, чрез които общината осъществява културната си политика.

2. Развитие на административния капацитет на общината, чрез създаване на стратегически документ за развитие на местните културни политики.

Продължителност: от 29.10.2025 г. до 31.03.2026 г.

Бюджет на проекта: 282 800 лв. – безвъзмездно финансиране и 141 442,43 лв. – съфинансиране

