събота, декември 13, 2025
Последни:
Региона

Община Бургас ще кандидатства за закупуване на електромобил и зарядна станция за нуждите на социалните услуги

Редактор

Община Бургас предприема поредна стъпка към модернизиране и устойчиво развитие на социалните услуги.

Със своя докладна записка до Общинския съвет кметът Димитър Николов предлага администрацията да кандидатства за закупуването на електрически автомобил и на зарядна станция с капацитет минимум 22 kW за нуждите на социалните грижи в града с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на мярката е да се намали енергийната зависимост и да се повиши оперативната устойчивост на социалните услуги чрез снабдяване с електрически превозни средства и зарядни станции.

Закупуването на електромобил е важна част от процеса на деинституционализация и преминаване към услуги, предоставяни в общността и в домашна среда. Ежедневният транспорт за потребителите на дневни центрове, резидентни услуги и други социални дейности е ключов за качественото и своевременно им обслужване.

Това ще доведе до модернизиране на автопарка, използван за социални дейности, ще намалят въглеродните емисии и средствата за гориво, ще се оптимизират графиците на социалните услуги и ще се повиши достъпността и качеството на живот за потребителите.

Преди няколко месеца Община Бургас кандидатства за инсталиране на фотоволтаици на социалните услуги и купуване на електромобил за нуждите на Домашния социален патронаж.

Това е важна стъпка към съвременна, устойчива и ефективна социална инфраструктура и показва последователната политика на Община Бургас за внедряване на екологични решения в обществената сфера. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Празник на Калоферския девически манастир „Въведение Богородично“

Редактор

Над 500 изпълнители ще участват във фолклорния празник „Дряновица“

Редактор

Нови два проекта за благоустрояване на квартали в Търговище са одобрени по програма „Развитие на регионите“

Редактор

Pin It on Pinterest