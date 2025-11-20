Община Бургас подготвя конкурс за директор на бъдещата Детска болница „Св. Анастасия“

Процесът по изграждане на екипа на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в Бургас навлиза в ключов етап.

Кметът Димитър Николов внесе докладна в Общинския съвет за откриване на конкурс за управител на лечебното заведение.

Община Бургас ще публикува подробно условията и изискванията за участие, съгласно действащата нормативна уредба.

От миналата година тече процесът по набиране на кадри за бъдещата болница. До момента има голям интерес от лекари, медицински сестри, лаборанти, кинезитерапевти, рехабилитатори, санитари, фармацевти, медицински секретари, административни служители и други специалисти.

Всички желаещи да кандидатстват могат да изпратят автобиография и мотивационно писмо на имейл: demografia@burgas.bg.

От началото на декември в Бюрото по труда ще бъдат обявени свободни позиции, основно за немедицински персонал.

Паралелно с това в информационните канали на Община Бургас ще бъде публикувана актуална информация за възможностите за работа в различните структури на болницата.

Според плана за реализиране на проекта екипът на болницата трябва да бъде окомплектован, за да започне процедурата по получаване на разрешение за дейност от Министерството на здравеопазването.

След издаването на разрешението ще бъдат организирани конкурси и за длъжности, за които законът предвижда подобна процедура – началници на клиники и отделения, главна медицинска сестра и други, съгласно Закона за лечебните заведения и Наредба №49 на МЗ.

Приемът на пациенти в МБАЛДБ „Св. Анастасия“ ще бъде възможен след получаване на разрешение от Министерството на здравеопазването и сключване на договор с РЗОК.

Facebook

Twitter



Shares