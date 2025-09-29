Община Бургас обяви международен архитектурен конкурс за терена на Дупката

Община Бургас и Фондация „Бургас – 2032“ обявяват открит международен конкурс за идеи за преобразяване на градското пространство в центъра на Бургас, известно като Дупката.

Целта е да се създаде модерно, мултифункционално обединение от парк, културни и административни пространства в района.

Проектът е важен етап от подготовката на града за кандидатурата му за Европейска столица на културата 2032 и ще стимулира социалната, културната и градската трансформация.

Община Бургас проведе допитване до гражданите за бъдещото предназначение на терена. Резултатите от него показаха, че бургазлии предпочитат симбиоза между зелени пространства и зони за обществени функции, отдих и култура.

Затова заданието е формулирано като конкурс за „Парк зона 3“. Тя е вдъхновена от съчетанието между парково пространство, културни събития и административни услуги, като подчертава трите функции на живото градско пространство – МЯСТО, ХОРА, СЪБИТИЯ.

Локацията е стратегическа — непосредствено в центъра на Бургас, в близост до ключови пешеходни и обществени пространства като „Александровска“, площад „Тройката“ и Община Бургас.

Конкурсът отворя врати за български и чуждестранни архитекти и творци, като целта е да предложат оригинални, иновативни и устойчиви идеи за създаване на динамично и приобщаващо пространство.

Реализирането на проектите ще допринесе за по-активното възприемане и развитие на централната част на града, утвърждавайки Бургас като динамичен, жив, съвременен град.

Награден фонд:

1-во място: 100 000 лв.

2-ро място: 60 000 лв.

3-то място: 30 000 лв.

Две поощрителни награди: по 15 000 лв.

Краен срок за представяне на проектите е 7 януари 2026 г., а обявяването на резултатите — до 16 февруари 2026 г.

Очакваме да превърнем Бургас във вдъхновяващ център за културно развитие, устойчиво и привлекателно място за живеене, работа и социален живот!

За повече информация и документи, моля, посетете официалния сайт на конкурса.

