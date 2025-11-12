Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проекти за промени в три наредби и за актуализация на зоните на територията на общината

Кметът на Благоевград Методи Байкушев публикува за обществено обсъждане проектите за изменения на три наредби, както и предложение за актуализация на зоните на територията на общината.

Измененията са свързани с новия начин за изчисляване и определяне на такса битови отпадъци, който Законът задължава всички общини в България да прилагат от 1 януари 2026 г.

В резултат на тези промени, считано от началото на следващата година Община Благоевград следва да прилага нов ред и нови основи при определянето на размера на такса битови отпадъци, който да отговаря на принципа „замърсителят плаща“.

Според нормативната уредба такса битови отпадъци трябва да покрива разходите на общината за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането им и поддръжката на съоръженията, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Предложенията предвиждат и мерки за стимулиране на гражданите и юридическите лица за разделно събиране на отпадъци от опаковки и биоотпадъци. Целта е правилно прилагане на реда при управлението на отпадъците, което ще допринесе за създаването на значителни икономически и екологични предимства.

Част от измененията засягат режима на управление, движение и регистрация на индивидуалните електрически превозни средства, разкриването на нови услуги, сред които поддръжка на гробни места и сключване на граждански брак без специален ритуал.

Предложението за актуализация на зоните касае включването на допълнителни зони, които са били пропуснати при определянето на границите за данъчното облагане на недвижимите имоти в населените места през 2024 г. Определянето на нови граници ще доведе до по-справедливо разпределение на данъчната тежест между собствениците на имоти.

С материалите можете да се запознаете на интернет страницата на Община Благоевград:

Наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград;

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред;

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Благоевград;

Предложение за актуализация на зоните на територията на община Благоевград.

Предложенията са публикувани за 30 – дневно обществено обсъждане, считано от 12.11.2025 г.

Предложения и становища могат да се предоставят в Центъра за услуги и информация на граждани към Община Благоевград на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, партер, както и на електроннен адрес: delo@blagoevgrad.bg

