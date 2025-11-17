Община Благоевград публикува за обществено обсъждане план-сметката за управление на отпадъците през 2026 г.

Община Благоевград публикува за обществено обсъждане проекта на План-сметка за разходите за управление на битовите отпадъци за 2026 г. и размера на таксата за единица основа, придружени от подробен доклад с анализи, мотиви и прогнози.

Документите описват ключовите дейности и необходимите средства за поддържане на чистотата в града и населените места през следващата година.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) План-сметката определя размера на относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци през 2026 година. Предвидените в нея разходи, които ще се покриват от такса битови отпадъци за трите основни услуги са:

4 271 207 лв. са предвидени за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране, транспортиране и обезвреждането им (механизирано и ръчно събиране на битови отпадъци, транспортиране до съоръжения за третиране, издръжка на техниката (горива, масла, резервни части), трудови възнаграждения на персонала, съдове и машини за събиране и транспорт на битови отпадъци.

3 313 016 лв. са предвидени за експлоатация и поддържане на депа и други съоръжения за обезвреждане на отпадъци (разходи за депониране на отпадъци, за експлоатация и мониторинг на регионалното депо, изграждане, поддръжка и закриване на клетки/съоръжения, третиране на битови отпадъци в инсталации, за обезпечения и отчисления по ЗУО).

В резултат от предприетите мерки от Община Благоевград, през 2025 г. се наблюдава двойно повишение на рециклируемия материал на изход от инсталацията и над 10% по-малко депонирани отпадъци.

От Община Благоевград през 2024 г. в инсталацията за предварително третиране са постъпили 21 124.500 т смесени битови отпадъци, от които насочени за депониране са 20 438.384 т.

За периода от 01.01. до 31.10.2025 г. в инсталацията за предварително третиране са постъпили 17 523.520 т смесени битови отпадъци, от които насочени за депониране са 15 346.130 т.

През 2026 г. се очаква да бъдат депонирани около 18% по-малко отпадъци спрямо 2024 г. и около 8% по-малко отпадъци спрямо 2025 г.

Акцентът на бъдещите дейности за подобряване на разделното събиране в общината ще бъде насочен към повишаване на разделното събиране при източника.

5 552 876 лв. са предвидени за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване (метене, миене и почистване на улици, площади, паркове, тротоари, събиране и извозване на отпадъците от територии за обществено ползване, разходи за техника, горива, материали и трудови възнаграждения на персонала, съдове и машини за събиране и транспорт на отпадъци от територии за обществено ползване);

През 2026 година е предвидено да бъдат закупени и поставени 6 подземни контейнера и съдове за строителни отпадъци от домакинствата, 100 паркови кошчета, два самосвала с вместимост 10 тона за почистване на нерегламентирани сметища и др. отпадъци, челен товарач, 3 нови малки автометачни машини с допълнително оборудване, една нова сметосъбираща машина с кран, нова сметосъбираща машина, нов единичен контейнеровоз, водоноска, автометачна машина, самосвал втора употреба за гробищата.

Разходите за новите машини ще бъдат за сметка на отчисления от РИОСВ и други общински приходи, а стойността, прехвърлена в 2026 година от активите, закупени през 2025 година – за сметка на ТБО.

Наличният автопарк към миналата година беше на средна възраст над 25 години. Повечето сметосъбиращи автомобили бяха изключително амортизирани и генериращи прекалено големи разходи по поддръжката им. През 2025 година бяха закупени автомобили на обща стойност 1,2 млн. лева, финансирани изцяло от отчисления.

Общо за предоставяните по чл.62 от ЗМДТ услуги са предвидени 13 137 099 лв. от ТБО.

Посочената сума очакван приход от такса битови отпадъци е прогнозна в случай на приемане до края на 2025 г. на предложението на кмета за прилагане на новите основи за такса битови отпадъци за 2026 г.

Целта на общината е справедливо разпределение на разходите за управление на отпадъците, социална поносимост, опазване на околната среда и повишаване удовлетвореността на гражданите и качеството на живот, която обаче не може да бъде постигната, докато не се приложи в пълнота принципа „замърсителят плаща“.

Съгласно изискванията на ЗМДТ за 2026 г. се предлага на Общински съвет да приеме основи на таксата за битови отпадъци, съобразени с принципа „замърсителят плаща“. Въз основа на изготвените първоначални изчисления и проигравания, като най-справедливи и приложими основи за определяне на такса за битови отпадъци за община Благоевград съобразно спецификите са:

за услугата събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – „брой ползватели на услугата в имота“;

за услугата третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – „брой ползватели на услугата в имота“;

за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“.

Водещ принцип при определяне на основите е да бъде избрана такава основа, която да бъде справедлива за гражданите на територията на общината, да отговаря на изискването на закона за пълно възстановяване на разходите, извършени от общината, и те да бъдат напълно възстановени от „Причинител на отпадъци” по смисъла на §1, т. 30 от Закона за управление на отпадъците.

С цел коректно определяне на броя ползватели, са използвани официални и публични регистри, служебно получена информация за налични данни в ГРАО, АГКК, НАП, НОИ и НСИ и публични регистри по Закона за туризма, Закона за лечебните заведения и др. Извършена е съпоставка и актуализация на адресите в партидите на задължените лица, същите са съпоставени с настоящия адрес на собствениците в регистрите на служба ГРАО. При изготвяне на анализите са взети предвид всички видове недвижими имоти на територията на общината, като са разделени спрямо техните характеристики (жилищни, нежилищни, търговски, производствени и др.) по вид, категории, икономическа дейност и отделните задължени лица – юридически и физически.

В резултат на анализа и въз основа на правилата, заложени в проекта на наредба за изменение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, общинска администрация за целите на услугите по чл. 62, т. 1 и 2 ЗМДТ определи общия брой ползватели на 119 465, и обща площ на имотите, за които се дължи такса за услугата по чл. 62, т. 3 ЗМДТ на 25 886 931 кв. м.

Въз основа на гореизложеното се предлага общински съвет да приеме следните размери на единица основа по услуги:

Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 35,75 лева на един ползвател;

Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 27,73 лева на един ползвател;

Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 0,21 лева на кв.м РЗП/незастроена площ за обекта/имота.

С материалите можете да се запознаете на интернет страницата на Община Благоевград:

План – сметка на относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци през 2026 година и размера на таксата за единица основа

Писмени предложения и становища могат да се предоставят до 15 декември включително в Центъра за услуги и информация на граждани към Община Благоевград на адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ №1, партер, както и на електроннен адрес: delo@blagoevgrad.bg

