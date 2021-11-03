Община Благоевград припомня, че електронните услуги в сайта на администрацията са на разположение за жителите на града
Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, Община Благоевград напомня на своите граждани, че всеки заинтересован може да ползва електронните услуги на общинска администрация.
В официалния сайт на Община Благоевград www.blgmun.com , в секция „Електронни услуги“ жителите на града и малките населени места могатда намерят необходимата информация, както и да проверят статута на входирано искане и/или декларация, молба и т.н.
Електронният портал е създаден изцяло за улеснение на гражданите и по този начин, физическо присъствие в сградата на администрацията не е необходимо.
Община Благоевград публикува и линкове към всички електронни услуги, както следва:• https://blagoevgrad.imeon.bg:4443/Webuslugi/frmEUslugi.aspx• https://blagoevgradidentity.imeon.bg:4443/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DImeon.Web.Public%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fblagoevgrad.imeon.bg%253A4443%26response_mode%3Dform_post%26response_type%3Did_token%2520code%26scope%3Dopenid%2520Imeon.Web.Profile.Public%2520offline_access%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DSF_qG1Kx-C–2IssU-AgetJVRSgfRKlYA5a2OSMGEjA26hNwGNX4mGQlhdaKe9W7nQsacxA0MQlwpEnDrVr7OyC13EhBa8_t5kVmUa1fyrQe1kundvMcHmHXeH-JqnO7BCVtya4OWdZJ_DX-yn2KMxxOYvpKOpABU0Xh-4QxF0fhMCJ6opGzA5k6Tg5xT6icvs6ICLPAYcVYY4-_-2TvO_0uB14q_d1mhakL2ej2Byh7P9JFngANyEebi2N-fYes%26nonce%3D637715250327654399.ODVhOTQ4ODctNzc5NS00MDIzLTkyNjMtYWFjZTk1OWRiNGM3NmU2MjBjOGQtYzdkZS00MjZmLWI5NDctZDJkYTM3OWU4NGQ5%26x-client-SKU%3DID_NET451%26x-client-ver%3D5.2.1.0• https://blagoevgrad.imeon.bg:4443/frmMain.aspx• http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/!ut/p/z1/jZC7DoJgDEafxYFRWvkR0K1RgwqKDih2MWAQSbgFQeLba-KEUbRbm3Pa5gMGDzjzb3HkV3Ge-cmzP7B2nG8NGjiGYuFM1XCraUTDCSnuSIF9G3Cmlookds6ahDmYT3Xgf3z8UoT_-R0Ad6_fA7dPmK7QkdaOrav2RpjmsBvAlXgHPmTw64slcJTkwStwygJhRMBleA7LsJTr8jm-VFUxllDCpmnkIInSOpNPeSrhJ-OSXyvw2iQUqet6GC_6HNwb6vUee5hUuQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Община Благоевград апелира гражданите към отговорно отношение и спазване на всички противоепидемични мерки на МЗ!