Община Благоевград представи възможностите за безплатна подмяна на отоплителни уреди пред жители в ж.к. „Ален мак“

Жители на ж.к. „Ален мак“ се запознаха с възможностите за подмяна на печки и котли на твърдо гориво с климатици, термопомпи и пелетни отоплителни системи по време на информационна среща в IX ОУ „Пейо Яворов“.

Експерти от общинска администрация представиха основните параметри на проекта – изисквания към кандидатите, необходими документи и процедурите за подаване на заявления. Присъстващите получиха подробна информация за предимствата на различните екологични решения, които осигуряват по-висок комфорт, по-нисък разход на енергия и значително намаляване на вредните емисии.

Гражданите имаха възможност да задават въпроси и да се консултират на място със специалистите относно избора на подходящ отоплителен уред според характеристиките на домакинството им.

От Община Благоевград припомниха, че всички жители, които отопляват домовете си на твърдо гориво, могат да кандидатстват за безплатна подмяна. Ограничения са предвидени единствено за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW), които могат да бъдат комбинирани с климатик само от енергийно бедни домакинства, получили помощ за отопление през последния или настоящия отоплителен сезон.

Следващата информационна среща по проекта ще се състои на 29 октомври 2025 г. (сряда) в пенсионерския клуб в кв. „Еленово“, където жителите ще могат да получат индивидуални консултации и съдействие за кандидатстване.

Подробности относно проекта, включително необходимите образци и насоки за подаване на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Община Благоевград: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.

Подмяната на старите отоплителни уреди с енергийно ефективни системи е част от дългосрочната политика на Общината за подобряване на качеството на атмосферния въздух и насърчаване на устойчиви екологични решения.

Срещите се провеждат в рамките на втория етап на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.

