Община Благоевград представи в кв. „Струмско“ възможностите за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди с по-екологични алтернативи

На 5 ноември 2025 г. в Пенсионерския клуб в квартал „Струмско“ се проведе информационна среща, организирана от Община Благоевград.

На нея бяха представени възможностите за безплатна подмяна на остарели отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични и енергоспестяващи алтернативи. Инициативата има за цел да насърчи преминаването към по-съвременни, икономични и щадящи околната среда решения за отопление.

По време на срещата експерти от общинската администрация представиха подробно условията за кандидатстване, необходимите документи и етапите на изпълнение на проекта. Присъстващите жители имаха възможност да получат индивидуални консултации и съдействие при попълването на заявления за безвъзмездна подмяна на старите уреди с климатици, термопомпи или печки на пелети.

Акцент бе поставен и върху възможността енергийно уязвими домакинства, които са получавали целева помощ за отопление през предходния или настоящия зимен сезон, да получат фотоволтаични системи до 4 kW.

Подробна информация за условията за кандидатстване, както и необходимите образци на документи, е публикувана на официалната интернет страница на Община Благоевград: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.

Следващата информационна среща ще се състои на 12 ноември 2025 г. (сряда) в Пенсионерския клуб в кв. „Грамада“, където отново ще бъдат представени възможностите за включване в проекта и конкретните стъпки за кандидатстване.

С реализирането на проекта за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с нови, Община Благоевград цели да подпомогне местните домакинства и едновременно с това да намали замърсяването на въздуха и разходите за отопление. Мярката е част от дългосрочната политика на общината за по-чист въздух, по-здравословна градска среда и устойчиво развитие.

Информационните срещи са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.

Дейностите се реализират по проект № BG16FFPR002-5.002-0001

„Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“, в рамките на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Facebook

Twitter



Shares