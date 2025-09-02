Община Благоевград облагородява района около НАП с европейско финансиране

С 365 400 лв. безвъзмездно европейско финансиране Община Благоевград ще облагороди пространството около сградата на НАП – Благоевград. Дейностите са част от съвместен проект между Националната агенция за приходите и Общината, чиято обща стойност надхвърля 2,8 млн. лв. и включват още саниране на сградата на приходната агенция.

В рамките на проекта Общината ще подмени тротоарните настилки около сградата, парковото пространство ще придобие изцяло нов облик. На детската площадка ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, а на мястото на пясъчника ще бъде монтирано многофукционално съоръжение за игра за деца, отговарящо на всички нормативни изисквания за безопасност.

Предвидени по проекта са още цялостно озеленяване и изграждане на напоителна система, смяна на плочките и ремонт на оградата. Нови пейки и кошчета ще осигурят комфорт на посетителите, а пространството ще бъде допълнено с модерно осветление и видеонаблюдение.

Община Благоевград ще обнови и района около Градската баня, където ще бъде създаден Общностен център отново с европейско финансиране. По този начин ще се постигне цялостно облагородяване на една от най-посещаваните зони в централна градска част, която ще е по-достъпна и привлекателна за жителите и гостите на града.

Проектът „Интегрирана инвестиция в зелена, естетическа и устойчива среда в зона за публични функции с висока обществена значимост в централната градска част на Благоевград“ се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Водещ партньор е Националната агенция за приходите, а партньор е Община Благоевград. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите, насочени към градската среда.

Припомняме, че Община Благоевград кандидатства самостоятелно за европейско финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. с 8 проектни предложения за подобряване на градската среда на обща стойност над 77 млн. лв. 6 вече са одобрени, сред тях са обновяване на парк „Бачиново“, парк „Ловен дом“ и Ботаническа градина, изграждане на нова учебна сграда, паркинг и др.

