Община Банско събира граждански предложения за Инвестиционната програма за 2026 г.

Община Банско стартира прием на предложения от гражданите във връзка с подготовката на Инвестиционната програма за 2026 година.

Всеки жител на общината може активно да участва в планирането на бъдещите инвестиции, насочени към подобряване на градската среда – ремонт на улици, тротоари и публични пространства във всички населени места на територията на община Банско.

Подадените предложения ще бъдат обобщени и анализирани, за да се осигури максимална ефективност на инвестициите и да се откроят най-важните потребности на местните хора.

Жителите на общината могат да изпращат своите предложения до 31 декември 2025 г. чрез специалната онлайн форма на сайта на общината. Предложения се приемат и на хартиен носител на Центъра за административно обслужване на Общинската администрация, както и по имейл на: info@bansko.bg

