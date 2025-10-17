ОБЩИНА БАНСКО ПРИВЕТСТВА 24-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЙ-МАЩАБНИЯ ФЕСТИВАЛ ЗА ПЛАНИНАРСКО КИНО – БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ 2025

От 19 до 23 ноември 2025 г. Банско отново ще се превърне в световна сцена на приключението, киното и планинската култура. За 24-ти пореден път градът под Пирин ще бъде домакин на Bansko Film Fest – най-големият международен фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България.

Програмата на фестивала ще обхване 10 различни локации в града и ще представи 83 премиерни филма от 43 държави, конкурсна програма в 7 категории, 14 презентации на изявени български и световни алпинисти, режисьори и изследователи, както и 12 фотоизложби, състезания и тематични срещи.

Сред акцентите са лекцията „Мистериите на Еверест“ с германския изследовател Йохен Хемлеб, майсторски клас за млади български режисьори с Грег Грансдън (Канада), презентации на Никола Калистрин, Цветан Паров, както и участието на единствения дамски ветроходен екипаж Time2Dare. Фестивалът ще срещне публиката с едни от най-впечатляващите имена в света на алпинизма – Освалд Родриго Перейра (Полша), Мартин Зиберер (Австрия), Матео делла Бордела и Стефано Рагацо (Италия).

Специално място в програмата заема и инициативата BanskoFilmFestKIDS, която ще даде възможност на над 400 деца да се докоснат до духа на приключението чрез открити уроци, състезания и занимания сред природата.

Фестивалът завършва на 23 ноември с тържествена церемония по награждаване на най-добрите филми.

Повече информация и пълната програма на фестивала ще бъдат публикувани в края на октомври на сайта: www.banskofilmfest.com

