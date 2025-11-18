ОБЩИНА БАНСКО ОТНОВО С КАМПАНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНА КАСТРАЦИЯ НА ДВОРНИ КУЧЕТА

Община Банско отново стартира кампания за безплатна кастрация на дворни домашни любимци. С тази инициатива общината подтиква жителите да подсигурят по-дълъг и здравословен живот за своите любимци.

Всеки домашен любимец заслужава щастлив и здравословен живот, а вие можете да му го осигурите! Кастрацията е най-хуманният и ефективен начин да контролираме раждаемостта и да намалим популацията на бездомните животни.

Знаете ли, че само от една двойка кучета се предотвратява раждането на над 60 000 нежелани кученца за 6 години? Това означава по-малко бездомни животни по улиците и повече обичани домашни любимци в домовете ни.

Доказано е, че кастрираните животни живеят по-дълго и са по-здрави. Те са по-спокойни, по-малко агресивни и изпитват по-малко тревожност.

А знаете ли, че като собственик на кастрирано куче, вие сте освободени от годишния данък по Закона за местните данъци и такси? Община Банско ви предоставя възможността да кастрирате вашето дворно куче напълно безплатно!

Повече информация за кампанията:

От кастрацията могат да се възползват собственици на дворни кучета с постоянен адрес на територията на община Банско.

Кучето ви ще получи безплатно: кастрация, чипиране, издаване на паспорт и регистрация в регистрите на Община Банско.

Телефон за връзка: 0749/88651, всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Начало на кампанията: 19.11. 2025 г.

