ОБЩИНА БАНСКО ОТБЕЛЯЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ



„Европейският ден на спорта в училище“ е част от дългогодишната програма на „BG Бъди активен“. Учебните заведения в община Банско се включиха активно в Европейския ден на спорта в училище, насърчавайки физическата активност сред учениците. Спортни педагози, треньори и спортисти от местните спортни клубове подготвиха за децата атрактивни игри, в които да открият нови възможности за забавление и спорт. Тази година акцентът е върху връзката между спортните клубове и учебните заведения под мотото „Силата на обединението за по-здрави деца“. В свят, в който физическата активност сред децата тревожно намалява, община Банско показа, че това не е просто еднодневен празник, а е ключът към формиране на по-здрави и уверени млади хора, по-сплотени училищни общности и по-активно и ангажирано общество.







