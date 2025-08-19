ОБЩИНА БАНСКО ДАДЕ НАЧАЛО НА ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИЗКУСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДОБРИНИЩЕ И СЕЛАТА МЕСТА И ФИЛИПОВО

Община Банско стартира изпълнението на проект № BG-RRP-4.028-0015-C01 „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – Външни системи за изкуствено осветление в гр. Добринище, с. Места и с. Филипово, община Банско“, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), със съфинансиране от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на инвестицията е постигане на по-висока енергийна ефективност и подобряване на качеството на външното осветление в три населени места на територията на общината.

Проектът предвижда:

Демонтаж на съществуващи осветителни тела;

Монтаж на нови, съвременни LED осветителни тела, отличаващи се с висока енергоефективност и дълъг експлоатационен живот;

Внедряване на система за управление и мониторинг на уличното осветление;

Изпълнение на съпътстващи дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 180 календарни дни.

Изпълнението на проекта ще допринесе както за по-добра градска среда, така и за дългосрочни икономически и екологични ползи за жителите на община Банско. Подмяната на осветлението не само ще подобри безопасността и визията на уличната среда, но и ще намали разходите за електроенергия и поддръжка, което е още една стъпка към устойчиво и енергийно отговорно управление на общинските ресурси.

Facebook

Twitter



Shares