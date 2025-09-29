Обществено обсъждане в Силистра на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) с водещ партньор Община Силистра

На 30 септември 2025 г. (вторник), от 17:15 ч., в залата на Общински съвет Силистра ще се състои публична дискусия по КИТИ № BG16FFPR003-2.003-0007 „СИЛИСТРА, ГОРНА ОРЯХОВИЦА И РУСЕ – ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ“ с водещ партньор Община Силистра. Събитието е организирано от Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) за Северен централен регион за планиране (СЦР). Поканени за участие са партньорите в концепцията, представители на местната власт, както и всички заинтересовани страни и широката общественост. По време на събитието ще бъдат представени отделните проекти, които са все още идеи и предстои да преминат последваща оценка.

На обществени обсъждания подлежат всички концепции, които са преминали успешно първи етап на оценка за административно съответствие и допустимост (АСД), като паралелно с втората оценка са организирани и публични дискусии за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение по предвидените инвестиции. Целта на консултациите е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране, който да ги вземе под внимание преди да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Интегрираната концепция обхваща 15 проектни идеи с индикативна обща стойност на инвестициите 44 412 208,30 лв. Основната цел на инвестициите е да допринесат за териториално сближаване, социално включване и устойчиво развитие на общините Силистра, Горна Оряховица и Русе чрез интегрирани инвестиции в социална, здравна, образователна, жилищна и градска инфраструктура, съчетани с мерки за развитие на човешкия капитал и местните ресурси. Концепцията адресира реални проблеми – демографски срив, социална изолация, енергийна бедност и ограничен достъп до услуги. Чрез координирани действия в социалния, здравния и образователния сектор, тя цели да повиши качеството на живот, да намали неравенствата и да създаде устойчива и приобщаваща среда.

В срок до 03 октомври 2025 г. всички заинтересовани лица имат възможност да се запознаят с КИТИ и да попълнят кратка онлайн анкета, чрез която да подкрепят/не подкрепят концепцията и да направят коментари или възражения. Препоръки могат да бъдат направени и чрез електронната поща на ОИЦ-Силистра: oic_silistra@abv.bg

Презентация: https://drive.google.com/…/1GgleiO7XP1SimDsNx…/view…

Анкета: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe6JbERNFdB9b2sI…/viewform…

