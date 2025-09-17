Обществено обсъждане на Предварителен проект на ГПОД за територията на град Пещера

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Предварителен проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на град Пещера

В изпълнение на чл.9, ал.1, т.2 от Наредба №РД-02-20-2 от 24 октомври 2022 г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, Община Пещера организира обществено обсъждане на предварителния проект на Генералния план за организация на движението (ГПОД) за територията на град Пещера.

В тази връзка, Общинска администрация отправя покана до всички заинтересовани лица да участват в общественото обсъждане на документа, което ще се проведе на 24.09.2025г. (сряда) от 17.00часа в заседателната зала на Община Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Общинска администрация напомня, че на официалната интернет страница peshtera.bg е публикуван предварителния проекта на ГПОД. Същият е достъпен на: https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content…

Предварителният проект на ГПОД е поставен на информационното табло за обявления на сградата на Общинска администрация в гр.Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.

На хартиен носител може да бъде разгледан в ст.№7, ет.2 на Общинска администрация – Пещера, в работни дни от 8:30ч. до 17:30ч.

Facebook

Twitter



Shares