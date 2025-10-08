Обществено обсъждане на концепция за инвестиции в образование, здравословен начин на живот и чиста околна среда се проведе в Тракийски университет

Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.003-0037 „Инвестиции в качествено образование, здравословен начин на живот и чиста околна среда в област Ямбол“ се проведе в Тракийски университет – Стара Загора. Събитието бе открито от Радка Тилева – директор на Областния информационен център – Стара Загора.

Приветствие към участниците отправи заместник-ректорът по дигитализация и международно сътрудничество на Тракийски университет доц. д-р Габриела Кирякова, която подчерта значението на интегрирания териториален подход като възможност за устойчиво развитие на регионите чрез обединяване на потенциала на местните власти, бизнеса и академичните институции: „За Тракийски университет е особено важно да участва в модел на сътрудничество с институции, които работят на местно ниво – местните власти, административните звена, здравните и образователните организации. Предвидените инвестиции за университета от една страна ще допринесат за развитие на научноизследователския потенциал в приоритетни тематични области, от друга страна директният достъп на компаниите и организациите до научната инфраструктура и експертизата на изследователите от Тракийския университет ще спомогнат за ускорен трансфер на иновации от науката в бизнеса и в повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес.“

Концепцията бе представена от ръководството на проектния отдел на община Ямбол и от страна на университета – от проф. д-р инж. Ваня Стойкова, декан на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. В залата присъстваха членове на ректорското ръководство, преподаватели и студенти, които проявиха интерес към предвидените инвестиции и възможностите за академично и научно участие в тях.

В рамките на концепцията за интегрирани териториални инвестиции се предвижда Тракийски университет да реализира ключови дейности в направленията „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Те включват модернизиране на изследователската инфраструктура в Стара Загора и Ямбол, осигуряване на достъп до научната база за преподаватели, докторанти, студенти и представители на бизнеса, както и създаване на тестова и експериментална среда във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Сред конкретните инвестиции са създаването на лаборатории по мехатроника, информатика и информационни и комуникационни технологии в Стопанския факултет, както и лаборатория по здравословни храни, която ще подпомага научноизследователската дейност в областта на хранителните технологии и ще насърчава сътрудничеството с медицински специалисти и предприятия от региона.

Очакваните резултати включват повишаване на изследователския потенциал на висшето училище, по-тясна връзка между наука и практика и изграждане на устойчива мрежа от партньорства между университет, бизнес и местни институции.

