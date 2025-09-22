понеделник, септември 22, 2025
Последни:
Региона

Образование, култура и български дух се сляха на фестивала „Многообразие в единството“ в Тараклия

Редактор

В дните на традиционния фестивал „Многообразие в единството“ академик Христо Белоев, почетен ректор на Русенския университет и председател на Общинския съвет в Русе, обяви успешното стартиране на филиала в молдовския град Тараклия – духовната столица на бесарабските българи.

На фона на 24-ото издание на етнокултурния форум, който събра стотици участници от различни националности, се проведе историческа среща между българското академично ръководство и вицепрезидента Илияна Йотова. Участие взеха още ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, директорът на филиала доц. д-р Валентина Василева и административният директор Александър Боримечков.

„Това не е просто филиал на Русенския университет – това е мост между поколенията българи в Молдова и майката родина“, каза академик Белоев. Той благодари на институциите от двете страни, които подкрепиха амбициозния проект.

Новият образователен център започва първата си учебна година със 180 бакалаври и 70 магистри в първи курс, както и 95 студенти от досегашния Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“.

Трансформацията отваря повече възможности за обучение и привличане с различни специалности на млади хора, посочи още академик Белоев. Вицепрезидентът определи момента като „изпълнение на национален дълг към българите зад граница“. Тя изтъкна, че Тараклия е пример как се пази идентичност и спомен за род и родина, как се предават традициите и се съхранява българският език.

Междувременно, в рамките на фестивала, улиците на Тараклия оживяха от звуците на народни песни и танци – доказателство, че културата и образованието вървят ръка за ръка в този район, в който над 70% от населението е с български произход и с над 200-годишна история.

Интересно от мрежата

Вижте още

Павел Попов остава изпълняващ функциите кмет на Варна до 30 октомври

Редактор

Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2024 година

Редактор

Маршрутът на автобусни линии № 17 и 34 временно се променя

Редактор

Pin It on Pinterest