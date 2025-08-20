сряда, август 20, 2025
Обработват отново срещу вредители дървесна растителност в централната част на Варна

Поради установена неотложна необходимост, днес, 20 август 2025 г., служители на Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ (ДДД) отново ще третират срещу вредители дървесна растителност в централната част на Варна.

Обработките ще бъдат извършени на дърветата в пешеходната зона по бул. „Княз Борис I“ между Съдебна палата и Фестивалния комплекс в ранните утринни часове на деня и  при подходящи метеорологични условия.

Дейностите са по препоръка на специалист по растителна защита към предприятието. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.

