Обявиха свободните работни места в област Силистра
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
1 учител,теоретично обучение, Средно образование;/ Висше образование;
4 шофьор,автобус, Средно образование;
1 работник,поддържане на железен път и съоръжениа,Основно образование;
1 електромонтьор, Средно образование/Електротехника и енергетика
1 монтажник,дограма, Средно образование/Производствени технологии-дървесина,хартия,пластмаси и стъкло
2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
1 машинен оператор, изделия от хартия, Средно образование;
1 чистач/хигиенист, Основно образование;
1 психолог, Висше образование;
1 помощник-готвач, Средно образование;
2 продавач-консултанти, Средно образование;
1 готвачи, Средно образование;
1 леяр, Основно образование;
1 логопед, Висше образование/Педагогика;
1 машинен инженер, Висше образование/Машинно инженерство;
1 общ работник,промишлеността, Средно образование;
1 опаковачи, Средно/Хранителни технологии;
1 техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Средно образование;
1 лаборант, Средно/Химия;
3 техник-механици, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно образование;
10 колачи, животни, Основно образование;
1 продавач, закуски и напитки, Средно образование;
2 шивач, Средно образование/Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
1 машинен оператор, шиене на облекла,Средно образование / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
1 социален работник, Висше образование/Социална педагогика;
1 шлосер,корабен, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
1 лекар, Висше образование/Медицина;
1 счетоводител, Висше образование/Икономика
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
1 общ работник – основно образование;
1 касиер-приемчици – средно образование;
1 птицевъд, основно образование;
1 продавач-консултант – средно образование, компютърна грамотност;
1 продавач-консултант –основно/средно образование;
6 машинни оператори опаковане – основно/средно образование;
1 психолог – висше, специалност „Психология“;
1 пласьори стоки – основно/средно образование, кат. В;
6 шивачи – основно образование;
1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);
2 счетоводители – висше образование/счетоводство;
1 организатор производство – висше/ хранително вкусова промишленост;
2 лаборанти в хранително – вкусова промишленост – средно/висше образование;
1 шофьор кат. „С“- основно образование;
1 инженер роботика – висше техническо образование.
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование;
1 Социален асистент – средно образование;
1 Сервитьор – основно образование;
1 Барман – основно образование;