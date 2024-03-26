вторник, март 26, 2024
Последни:
Региона

Обявиха свободните работни места в област Силистра

Редактор

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 учител,теоретично обучение, Средно образование;/ Висше образование;

4 шофьор,автобус, Средно образование;

1 работник,поддържане на железен път и съоръжениа,Основно образование;

1 електромонтьор, Средно образование/Електротехника и енергетика

1 монтажник,дограма, Средно образование/Производствени технологии-дървесина,хартия,пластмаси и стъкло

2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

1 машинен оператор, изделия от хартия, Средно образование;

1 чистач/хигиенист, Основно образование;

1 психолог, Висше образование;

1 помощник-готвач, Средно образование;

2 продавач-консултанти, Средно образование;

1 готвачи, Средно образование;

1 леяр, Основно образование;

1 логопед, Висше образование/Педагогика;

1 машинен инженер, Висше образование/Машинно инженерство;

1 общ работник,промишлеността, Средно образование;

1 опаковачи, Средно/Хранителни технологии;

1 техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Средно образование;

1 лаборант, Средно/Химия;

3 техник-механици, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно образование;

10 колачи, животни, Основно образование;

1 продавач, закуски и напитки, Средно образование;

2 шивач, Средно образование/Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;

1 машинен оператор, шиене на облекла,Средно образование / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;

1 социален работник, Висше образование/Социална педагогика;

1 шлосер,корабен, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

1 лекар, Висше образование/Медицина;

1 счетоводител, Висше образование/Икономика

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 общ работник – основно образование;

1 касиер-приемчици – средно образование;

1 птицевъд, основно образование;

1 продавач-консултант – средно образование, компютърна грамотност;

1 продавач-консултант –основно/средно образование;

6 машинни оператори опаковане – основно/средно образование;

1 психолог – висше, специалност „Психология“;

1 пласьори стоки – основно/средно образование, кат. В;

6 шивачи – основно образование;

1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);

2 счетоводители – висше образование/счетоводство;

1 организатор производство – висше/ хранително вкусова промишленост;

2 лаборанти в хранително – вкусова промишленост – средно/висше образование;

1 шофьор кат. „С“- основно образование;

1 инженер роботика – висше техническо образование.

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия – средно образование;

1 Социален асистент – средно образование;

1 Сервитьор – основно образование;

1 Барман – основно образование;

Интересно от мрежата

Вижте още

Монтана очаква инвестиции за екологичен транспорт и за сградата на театър „Драгомир Асенов“

Редактор

Стартира данъчната кампания в община Благоевград

Редактор

Парад на кукерските маски зарадва децата от ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“

Редактор

Pin It on Pinterest