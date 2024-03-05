вторник, март 5, 2024
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Обявиха свободни работни места в област Силистра

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Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

1 общ работник, оранжерия/парник, Средно образование;

1 машинен оператор, изделия от хартия, Средно образование;

1 чистач/хигиенист, Основно образование;

1 психолог, Висше образование;

1 помощник-готвач, Средно образование;

1 техник-механик, автомобили и кари, Висше образование/Транспорт;

1 продавач-консултанти, Средно образование;

2 готвачи, Средно образование;

1 леяр, Основно образование;

1 логопед, Висше образование/Педагогика;

1 машинен инженер, Висше образование/Машинно инженерство;

1 общ работник,промишлеността, Средно образование;

2 опаковачи, Средно/Хранителни технологии;

1 продавач-консултант, Средно образование;

1 техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Средно образование;

1 лаборант, Средно/Химия;

5 техник-механици, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно образование;

12 колачи, животни, Основно образование;

1 продавач, закуски и напитки, Средно образование;

1 шивач, Средно образование/Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;

1 машинен оператор, шиене на облекла,Средно образование / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;

1 социален работник, Висше образование/Социална педагогика;

1 шлосер,корабен, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;

1 лекар, Висше образование/Медицина;

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, Средно образование;

1 оператор, преса, Средно образование.

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

2 касиер-приемчици – средно образование;

1 социален работник – висше образование;

2 продавач-консултант – основно/средно образование;

9 машинни оператори опаковане – основно/средно образование;

1 психолог – висше, специалност „Психология“;

2 пласьори стоки – основно/средно образование, кат. В;

8 шивачи – основно образование;

1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);

2 счетоводители – висше образование/счетоводство;

1 организатор производство – висше/ хранително вкусова промишленост;

2 лаборанти в хранително – вкусова промишленост – средно/висше образование;

1 шофьор кат. „С“- основно образование;

1 инженер роботика – висше техническо образование.

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 Работник, кухня – средно образование;

1 Сервитьор – основно образование;

1 Барман – основно образование;

1 Оператор, производствена линия – основно образование;

1 Работник, сглобяване на детайли – основно образование.

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