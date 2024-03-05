Обявиха свободни работни места в област Силистра
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
2 заварчици, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
1 общ работник, оранжерия/парник, Средно образование;
1 машинен оператор, изделия от хартия, Средно образование;
1 чистач/хигиенист, Основно образование;
1 психолог, Висше образование;
1 помощник-готвач, Средно образование;
1 техник-механик, автомобили и кари, Висше образование/Транспорт;
1 продавач-консултанти, Средно образование;
2 готвачи, Средно образование;
1 леяр, Основно образование;
1 логопед, Висше образование/Педагогика;
1 машинен инженер, Висше образование/Машинно инженерство;
1 общ работник,промишлеността, Средно образование;
2 опаковачи, Средно/Хранителни технологии;
1 продавач-консултант, Средно образование;
1 техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Средно образование;
1 лаборант, Средно/Химия;
5 техник-механици, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно образование;
12 колачи, животни, Основно образование;
1 продавач, закуски и напитки, Средно образование;
1 шивач, Средно образование/Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
1 машинен оператор, шиене на облекла,Средно образование / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
1 социален работник, Висше образование/Социална педагогика;
1 шлосер,корабен, Средно образование/Машиностроене, металообработване и металургия;
1 лекар, Висше образование/Медицина;
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения, Средно образование;
1 оператор, преса, Средно образование.
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
2 касиер-приемчици – средно образование;
1 социален работник – висше образование;
2 продавач-консултант – основно/средно образование;
9 машинни оператори опаковане – основно/средно образование;
1 психолог – висше, специалност „Психология“;
2 пласьори стоки – основно/средно образование, кат. В;
8 шивачи – основно образование;
1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона (бетоновоз);
2 счетоводители – висше образование/счетоводство;
1 организатор производство – висше/ хранително вкусова промишленост;
2 лаборанти в хранително – вкусова промишленост – средно/висше образование;
1 шофьор кат. „С“- основно образование;
1 инженер роботика – висше техническо образование.
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
1 Работник, кухня – средно образование;
1 Сервитьор – основно образование;
1 Барман – основно образование;
1 Оператор, производствена линия – основно образование;
1 Работник, сглобяване на детайли – основно образование.