Обявиха програмата за честването на 163 години от рождението на Щастливеца

Община Свищов и МФ „Алеко Константинов“ обявяват програма за честването на 163 години от рождението на Щастливеца

Алекови дни – 2026 година ще се проведат на 12 и 13 януари. В рамките на тези дни ще се състоят културни и образователни прояви, посветени на Алеко Константинов.

Със самостоятелна програма, за поредна година, се включва и Свищовската професионална гимназия, носеща името на писателя.

На 13 януари – рождената дата на Алеко, ще се състои традиционно факелно шествие от родния му дом до неговия паметник, където церемониално ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. Кулминацията на честванията ще включва награждаване на лауреата в Международния конкурс за къс хумористичен разказ „Алеко“ и музикално-комедийния спектакъл „Бай Ганьо Европейски“ на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново. Билети за спектакъла ще се продават на касата на Свищовското читалище, а сумата от продажбата им ще послужи за честването на 100 години от основаването на Градски исторически музей – Свищов, което ще се случи през 2026 година.

Повече може да научите от приложената програма.

12 ЯНУАРИ (понеделник)

14.00 ч., в аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

„По стъпките на Щастливеца“ – образователна инициатива с ученици от прогимназиален етап.

16.00 ч., в къщата музей „Алеко Константинов“

Откриване изложба „Алеко и неговите връстници“.

13 ЯНУАРИ (вторник)

14.00 ч., в ХГ „Николай Павлович“

Представяне на сборник с избрани творби от Петър Борсуков-Бор – майстор на карикатурата и сатиричната журналистика;

Откриване на Ретроспективна изложба „90 години от рождението на Петър Борсуков от Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – В. Търново. Със специалното участие на Петър Борсуков – син, Михаил Вешим – гл. редактор на вестник „Стършел“ и Иван Александров – директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“.

17.15 ч., от къща музей „Алеко Константинов“ до паметника на Алеко

Факелно шествие.

17.30 ч., на паметника на Алеко в Градската градина

Общоградско поклонение. Ритуал за полагане на венци и цветя.

18.00 ч., в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“

Тържествено честване на 163 години от рождението на Алеко Константинов;

Връчване наградата на лауреата в Международния конкурс за къс хумористичен разказа „Алеко“;

Представление – „БАЙ ГАНЬО ЕВРОПЕЙСКИ“ – музикална комедия на МДТ „Константин Кисимов“ В. Търново по мотиви от творби на Алеко Константинов. Музика: Марек Дяков, либрето: Юрий Дачев.

Билети на касата на читалището. Цена: 20,00 лв.

Средствата от билети ще послужат за честване на 100-годишнината от откриването на Градски исторически музей – Свищов.

11 ЯНУАРИ (понеделник)

11.00 ч. – Състезание на учениците от IX „А“ клас по професия „Техник по транспортна техника“ на тема: „Най-добър млад автомонтьор“;

Състезание по тенис на маса с участие на ученици VIII-XII клас.

6 ЯНУАРИ (вторник)

14.00 ч. – Литературно четене на Алекови творби;

14.00 ч. –Викторина по промишлена електроника и телекомуникационна техника на тема „Стани богат на … знания“ с участие на ученици от XI ‚Б“ и XII „Б“ клас.

7 ЯНУАРИ (сряда)

13.00 ч. – Кулинарно състезание с участие на ученици от специалностите „Готвач“ и „Ресторантьор“;

14.00 ч. – Осъществяване на международни радиовръзки на къси вълни с участието на ученици от клуб „ Млад радиолюбител“.

8 ЯНУАРИ (четвъртък)

13.00 ч. – Компютърна диагностика на електронни модули на автомобили с участието на ученици от X-XI класове специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“.

14.00 ч. – Викторина на тема „Да обичаш природата, както я обичаше Алеко“.

12 ЯНУАРИ (понеделник)

14.00 ч. – Състезания по футбол, баскетбол и волейбол с участието на ученици от VIII-XII класове НП „Заедно в изкуствата и спорта.

13 ЯНУАРИ (вторник)

09.30 ч. – Тържествено отбелязване на патронния празник на СПГ „Алеко Константинов“;

11.00 ч. – Среща на училищата, носещи името на Алеко Константинов.

Мероприятията ще се провеждат в сградите на СПГ „Алеко Константинов“ – ул. „Искър“ №19 и STEM центъра на ул. „Трети март“ №74

Възможни са промени в програмите.

