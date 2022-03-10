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Обявиха победителите от творческия конкурс в Асеновград

Недялко Тенев

Обявиха победителите в тазгодишния конкурс за есе и рисунка „Наследник съм на Цар Иван Асен II“, организиран от НЧ „Родолюбие“.

Общият брой на участниците е 38, като са на възраст между 8 г. и 19 г. С оглед епидемичната обстановка, официално награждаване няма да се проведе. Наградените есета са в две възрастови категории.

Категория V-VII клас:

Първо място – Петя Василева, ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград;

Второ място – Иванина Стоянова, ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград;

Трето място – Зорница Борисова, ОУ „Отец Паисий“, гр. Асеновград.

Категория VIII-XII клас:

Първо място – Кирил Миланов, гр. Видин;

Второ място – Йоана Иванова, ПГ „Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград;

Трето място – Ангел Папалезов, с. Лозенец, обл. Бургас.

Класацията на рисунките е следната:

Първо място – Илиана Лилова, ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Асеновград;

Второ място – Стефан Калпаков, гр. Панагюрище;

Трето място си делят две рисунки – на Александър Стоянчев, гр. Бургас, и на Кристиян Стоянчев, гр. Бургас.

Наградите са осигурени от НЧ „Родолюбие“ – грамоти и учебни пособия, според категориите.

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