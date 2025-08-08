Обявиха частично бедствено положение в селата Момино и Елена

Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата, довели до обявяването му е в сила от днес за територията на землището на село Момино и село Елена, община Хасково. Частичното бедствено положение се въвежда със Заповед на заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев. То е във връзка с възникнал пожар на 7 август в землищата на Момино и Елена, който до момента не е овладян заради засушаването, високите температури и силния вятър.

Със същата заповед се въвежда в действие Общинския план за защита при бедствия в частта за действия при пожари. В заповедта се нарежда да се предприемат мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара със силите на РСПБЗН и ОП „Общинско лесничейство“ Хасково, а при необходимост поетапно да се присъединят допълнителни сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника за направата на просеки. Общото ръководство на дейностите за гасене на пожара да сеосъществява от началника та РСПБЗН Хасково. Всички сили и средства за гасене на пожара да се включат в действие след проведени инструктажи и с необходимото оборудване, се казва още в заповедта на заместник-кмета на Хасково Динко Тенев. Кметът на населеното място да информира населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазяване и нещастни случаи. Органите на МВР в посочения район оказват пълно съдействие на службите, участващи в гасенето на пожара.

Към момента огънят унищожи 1000 дка площи в Момино и Елена. На място от снощи работят 5 противопожарни екипа и два високопроходими автомобила на РС ПБЗН, целия наличен състав на ОП „Общинско лесничейство“, на ДГС Хасково, осигурена е 8-тонна водоноска и екипи за гасене от ОП „Екопрогрес“ Хасково, верижна техника и доброволци. Няма пряка опасност за населените места и хората в Елена и Момино.

Facebook

Twitter



Shares