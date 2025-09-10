Обявени са резултатите от класирането за прием в детските заведения на 10 септември

889 деца взеха участие в проведеното на 10.09.2025 г. текущо класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив.

От тях най-много са децата на яслена възраст – 556. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 154 деца, за втора – за 91, за трета възрастова група – за 57 деца, а за четвърта – за 31 деца.

За класирането бяха обявени общо 433 свободни места, като 178 от тях са за децата в яслена възраст, 84 – за първа възрастова група, 78 – за втора а, 50 – за трета и 43 места – за четвърта.

Класирани бяха общо 294 от кандидатстващите – 167 деца за детските ясли, 38 – за първа възрастова група, 42 – за втора, 29 – за трета и 18 – за четвърта. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от графика на дейностите срок 18.09.2025 г.

Следващото класиране е на 30 септември 2025 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 19 септември включително. Повече информация може да бъде намерена на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/

