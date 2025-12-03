Обявена е програмата за 8-ия национален фестивал „От Игнажден до Коледа – традиции и съвременност“

Жури тази година ще бъдат акад. Крум Георгиев – председател на журито, фолклорист, член на НАФИ, носител на световен Оскар за фолклор, Дарина Славчева – преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, солистка във ФА ,,Тракия“ и Анелия Овчарова – главен експерт към отдел ,,Култура“ на Община Стара Загора

Осмото издание на Националния фестивал „От Игнажден до Коледа – Традиции и съвременност“ ще се проведе в с. Хрищени на 13 декември 2025 г.

Организатори на събитието са НЧ „Стефан Генчев – 1901“ с. Хрищени, НЧ „Развитие – 1878“ с. Дълбоки, НЧ „Димитър Наумов – 1908“ с. Преславен, НЧ „Развитие – 1918“ с. Оряховица, НЧ „Пробуда – 1927“ с. Горно Ботево с подкрепата на Община Стара Загора.

Тази година ще гостуват участници от 11 области – Ямбол, Бургас, Смолян, Силистра, Шумен, София, Пловдив, Пазарджик. Фестивалът ще се проведе на две сцени – в читалището и на открито. Конкурсната част се очертава да бъде изключително разнообразна.

Гостите ще се насладят на песни и танци от различни краища на България, конкурси за сурвачки, коледни картички, сувенири и традиционни празнични ястия. Специален гост ще бъде народната певица Дарина Славчева.

Ред за участие в конкурсната програма:

9.00-10.00 ч.

1. НЧ „Стефан Генчев-1901“, с. Хрищени

2. НЧ „Развитие-1878“, с. Дълбоки

3. НЧ „Димитър Наумов-1908“, с. Преславен

4. НЧ „Просвета-1908“, с. Овощник, общ. Казанлък

5. НЧ „Антон Страшимиров -1909“, с. Черганово, общ. Казанлък

Официалното откриване ще започне в 10.00 ч. с ДГ „Лилия“, с. Хрищени.

Конкурсна програма:

10.15-12.30 ч.

6. ДГ „Здравец 5“, гр. Чирпан

7. НЧ „Просвета-1870“, гр. Свиленград

8. НЧ „Прогрес-1939“, с. Старцево, обл. Смолян

9. НЧ „Отец Паисий -1905“, с. Левка

10. НЧ „Пробуда-1914“ гр. Ивайловград, обл. Хасково

11. НЧ „Иван А. Грозданов -1927“ с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

12. НЧ „Христо Ботев -1929“, с. Церово, общ. Своге, обл. София

13. НЧ „Развитие-1874“, гр. Велики Преслав, обл. Шумен

14. НЧ „Пробуда-1928“, с. Загоре

15. СГАФ „Еркечко наследство“,с. Козичино, общ. Поморие,

16. НЧ „Съвременник-1986“, гр. Пловдив

17. НЧ „Дочо Михайлов -1906“, с Бабук, общ. Силистра

18. ВГ „За България“, ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора

19. ТГ „За ръчица“, ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора

12.30-13.30 ч.

20. ШНП „Солвъ“, гр. Стара Загора

21. НЧ „Пробуда-1906“, гр. Кермен, общ.Сливен

22. НЧ „Виделина-1928“, с. Кукорево, обл. Ямбол

23. ДТС „Тракиец“, с. Кукорево, обл. Ямбол

24. НЧ „Гео Милев-1893“, гр. Раднево

25. НЧ „Пробуда-1925“, с. Яворово

Втора сцена на открито:

14.30-15.30 ч.

26. НЧ „Петър Берон-1934“, с. Тополчане, общ. Сливен

27. НЧ „Искра-1926“, с. Каснаково, общ. Димитровград

28. НЧ „Аспарух Лешников“, гр. Хасково

29. ГАФ „Възраждане“, гр. Гълъбово

30. НЧ „Кольо Ганчев-1940“, гр. Стара Загора

31. НЧ „Васил Левски-1934“, с. Радовец, общ. Тополовград

15.30-16.30 ч.

32. НЧ „Отец Паисий-1905“, с. Горно Черковище

33. НЧ „Христо Ботев-1929“, с. Младово, общ. Сливен

34. НЧ „Светлина-1872“, гр. Кортен, обл. Сливен

35. НЧ „Будилник-1903“, с. Сусам, общ. Минерални бани

36. НЧ „Христо Ботев-1897“, с. Розово, общ. Казанлък

16.30-18.00 ч.

37. НЧ „Петко Енев-1932“, с. Баня, общ. Нова Загора

38. НЧ „Христо Танев 2020“, гр. Стара Загора

39. НЧ „Кирил и Методий – 1931“, с. Елхово, общ. Стара Загора

40. НЧ „Просвета-1915“, гр. Раднево

41. НЧ „Отец Паисий-1903“, с. Средно Градище, общ. Чирпан

42. Танцова школа „Боруй“, гр. Стара Загора

43. НЧ „Съзнание1933“, с. Християново, общ. Стара Загора

44. НЧ „Железник-1988“, гр. Стара Загора

45. НЧ „Митьо Станев -1929“, с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора

46. НЧ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Борилово, общ. Стара Загора

47. НЧ „Ахинора-2006“, c. Яворово, общ. Стара Загора

Facebook

Twitter



Shares