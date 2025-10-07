Обявена е обществена поръчка за изграждане на резервно водозахранване на село Кралево

Община Търговище обяви обществена поръчка за изграждане на резервно водозахранване за село Кралево.

Проектът е сред одобрените по националната програма за финансиране на капиталови разходи на общините.

Предвижда се изграждане на нов водопровод за селото, който ще е с дължина от 1,7 км. Той ще започва от новопроектирана шахта, която ще се изгради върху съществуващия водопровод, захранващ Търговище от язовир „Тича”.

Прогнозната стойност на поръчката е близо 800 000 лв. без ДДС. Крайният срок за участие в откритата процедура е 4 ноември 2025 г. Поръчката е публикувана в онлайн системата за електронни обществени поръчки.

Във връзка с проучването на сондажите край село Голямо Соколово пък е изпратено писмо до Националния геоложки фонд, с което е изискана наличната там документация, касаеща сондажите. Подадено е и заявление до министъра на околната среда и водите за издаване на първоначална заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на вода. Целта е впоследствие, на базата на тази заповед, да може да бъде издаден и акт за общинска собственост на съоръженията.

От кметовете на всички населени места в общината пък е изискано да подадат информация за всякакъв вид находища на вода в землищата на селата. След обобщаване на данните ще бъде създаден актуален регистър, с цел осигуряване на по-ефективно управление на водните ресурси.

Припомняме, че в ход е процедура за избор на нов изпълнител за осигуряване на допълнително водоснабдяване за село Овчарово. Поръчката бе обявена повторно поради отказ на първоначално избрания изпълнител „Билд-ВМ“ ДЗЗД да извърши заложените дейности. Проектът е одобрен за финансиране по линия на националната програма за финансиране на капиталови разходи на общините. Стойността му е за над 700 000 лв. В момента се извършва проверка и оценка на подадените предложения от трите фирми, участвали в процедурата – „Екодин“ ООД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД. След това ще бъде обявена и дата за отваряне на ценовите предложения.

Със средства от държавата ще се проектира и изграждането на канализация за село Разбойна, както и подмяна на съществуващата водопреносна мрежа.

В капиталовата програма на Общината за 2025 г. пък са заложени 30 000 лв. за проучване и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на допълнителен водоизточник за село Голямо Ново.

Предвижда се и възлагането на проектиране на нов водопровод за село Алваново.

