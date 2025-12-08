Обявен е конкурс за директор на РИМ в Търговище

Община Търговище обявява конкурс за директор на Регионалния исторически музей в Търговище.

За позицията се изисква висше образование, степен „магистър“. Тя трябва да е в направление „История и археология” и/или „Социология, антропология и науки за културата”. Минималният професионален опит за заемане на позицията е 5 години.

За предимство ще се считат присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство, както и участието в разработването и реализацията на програми и проекти.

Освен необходимите заявление и документи, кандидатите трябва да представят и писмена концепция за развитието на културната институция за период от 5 години. Ще бъде проведено и събеседване, по време на което допуснатите кандидати ще трябва да защитят разработките си.

Подаването на документи за участие в конкурса е в срок до 05.01.2026 г. в Центъра за административно обслужване на местната администрация.

Обявата за конкурса, заедно с длъжностната характеристика може да бъде изтеглена от уебсайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/obqva

