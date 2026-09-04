ОбП „Чистота“ премахна нерегламентирано сметище в района на жп гара Мездра

След подаден сигнал в социалната мрежа Фейсбук служители на Общинско предприятие „Чистота“ премахнаха нерегламентирано сметище в района на жп гара Мездра. В резултат на предприетите действия стълбището към някогашната механа „Св. Георги“ е почистено от всевъзможни отпадъци от опаковки, хартия, текстил, дървесина и др., изхвърлени от недобросъвестни граждани.

Сградата, в приземния етаж на която до преди години се помещаваше развлекателното заведение, е собственост на бившето дружество от системата на БДЖ „Ресторанти и специализирани вагони“ (РСВ) АД, което през 2003 г. беше приватизирано и в момента е частна собственост.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията община Мездра, физически лица, които изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места, се наказват с глоба от 51.13 до 255.65 €, а за едноличните търговци и юридическите лица глобата е от 255.65 до 511.29 €.

Община Мездра за пореден път призовава гражданите да изхвърлят отпадъците само на регламентирани места!