Обновяват игрището за минифутбол в района на улиците „Лилия“ и „Тракия“

Успешна, здрава и ползотворна учебна година пожела кметът на Търговище д-р Дарин Димитров на тържествата, организирани във II СУ „Проф. Никола Маринов“ и III ОУ „П. Р. Славейков“. Двете училища бяха обновени със средства, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. През новата учебна година и двете образователни институции са включени в списъка на иновативните училища, обявиха директорите по време на тържествата.

„Бъдещето принадлежи на образованите, на хората, които знаят и мислят. България има нужда от можещи хора“, каза кметът д-р Димитров на тържеството в III ОУ. Той се обърна към учителите с призив да учат децата не само на знания, но и да ги стимулират да мислят, да чувстват, да бъдат добри хора.

„Всеки ден в училище ще намирате нещо ново, ново предизвикателства. И именно тези предизвикателство ще Ви изведат на едно по-високо ниво“, се обърна към присъстващите във II СУ кметът.

И в двете образователни институции бяха въведени мерки за енергийна ефективност чрез поставяне на външна топлоизолация. Обновени бяха различните инсталации, монтирани са фотоволтаични системи, монтирани са асансьори, обособени са санитарни възли за хора с увреждания и други. За ремонта във II СУ са вложени 2,13 млн. евро, а за този в III ОУ – 1,27 млн. евро.

Следващата образователна институция, в която предстои основен ремонт, е IV ОУ „Иван Вазов“, съобщи кметът. Дейностите ще бъдат финансирани от държавния бюджет по Националната програма за капиталови разходи на общините.

Представители на ръководството на Община Търговище присъстваха на откриването на новата учебна година в училищата в града и населени места в общината.

И през тази година всички първокласници получават като подарък книжка с приказки с послание от кмета д-р Димитров. Книжките очакваха всички 444 първокласници на чиновете им в първия учебен ден. Този подарък е поздрав към най-малките ученици и покана да откриват с любопитство света на книгите.

Общо над 5400 са децата, които прекрачват прага на училищата в общината. Близо 4300 са записани в 14-те общинска училища, а останалите 1150 – в петте държавни. Учениците са разпределени в общо 261 паралелки.

Над 1600 са децата, които ще се обучават в 12-те общински и една частна детски градини в общината. Броят на децата се очаква да се увеличи, тъй като записването в детските градини продължава и след 15 септември.