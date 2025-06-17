Обновление на храм „Св. Петка Търновска“ в Балчик и духовно отличие на председателя на храма

Неделя след Петдесетница – на Всички светии, Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан възглави обновлението и светата Литургия в красивия каменен храм „Св. Петка Търновска“, построен и осветен на 14 ноември 1954 г., при светителството на приснопаметния Варненски и Преславски митрополит Йосиф.

Благолепният храм беше изпълнен от множество християни, дошли да съучастват в празника, който беше допълнен и от награждаването на председателя на църковното настоятелство свещеник Яков Янков с офикията „протойерей“.

Митрополит Йоан поздрави протойерей Яков с духовното отличие, благопожелавайки му крепко здраве и усърдие в грижата му за православните християни.

Той произнесе проповед, в която отбеляза, че с първата Неделя след Петдесетница в богослужебния ред спира да се използва Цветният Триод. Негово Високопреосвещенство говори още за живота на светиите и за това, което ги обединява всички, независимо от подвига им – безрезервната любов към Бога, към която е призован всеки християнин и която, със съдействието на Божията благодат, е възможна за всеки търсещ и желаещ я.

Цялата проповед на митрополит Йоан може да видите на официалната страница на Варненска и Великопреславска света митрополия във Facebook: https://www.facebook.com/varnenska.mitropolia/videos/997520675786255.

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В съслужение с Архиерея бяха още архиерейският наместник на Добричка духовна околия иконом Георги Дочев, ставрофорен иконом Стратия Иванов – епархийски съветник, свещеник Венцислав Георгиев и дякон Благой Иванов. Сборна група от клиросни певци с диригент Тодор Тодоров допринесе за молитвеното настроение на присъстващите.

Фотогалерия.

Изготви: Георги Великов

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